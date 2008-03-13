Ющенко пригласил Тимошенко доложить, выполнила ли она его директивы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пригласил на доклад премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО и председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНУ относительно соответствия достигнутых в Москве договоренностей между РАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» Директивам Президента Украины на переговоры с РФ по вопросам газового сотрудничества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Доклад должен состояться для принятия согласованного решения перед проведением внутригосударственных процедур по их утверждению.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель правления РАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» О.ДУБИНА подписали в Москве Соглашение о развитии отношений в газовой сфере. В соответствии с Соглашением, с марта по декабрь 2008 года в Украину будет поставлен газ центрально- и среднеазиатского происхождения в объеме не менее 49,8 млрд. кубометров по цене 179,5 дол. за тысячу кубометров. Покупателем газа на границе с Украиной будет НАК «Нафтогаз Украины». При этом, поставки среднеазиатского газа в январе-феврале в объеме 5,2 млрд. кубометров будут полностью оформлены и оплачены по контрактам «РосУкрЭнерго» и «УкрГаз-Энерго». Дополнительно к объемам центрально- и среднеазиатского газа НАК «Нафтогаз Украины» оформит с «РосУкрЭнерго» контракт на куплю-продажу российского газа, поставленного в Украину в январе-феврале 2008 года, по базовой цене 315 дол. за тысячу кубометров, расчеты за который могут быть осуществлены путем возврата соответствующих объемов газа.