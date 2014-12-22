Суд вернул частному "вузу" Поплавского лицензию

Фактически, это означает, что частному вузу, основанном компанией Михаила и Александра Поплавских, вернули права набирать и обучать студентов. Новость о возобновлении лицензии для частного вуза появилась на сайте государственного Киевского национального университета культуры и искусств, где также руководит нардеп, сообщает Громадське.

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Напомним, что экспертная комиссия МОН и журналисты «Слідство.інфо» доказали, что КУК существует только на бумаге. В частности, по данным Государственного предприятия «Инфоресурс», через который проходят все выданные вузами дипломы, как минимум за последние пять лет КУК не заказал, а следовательно, и не выдал ни одного диплома бакалавра, специалиста или магистра.

Студенты платили деньги в КУК, а учились на базе Киевского национального университета культуры и искусств. После третьего курса их переводили в национальный университет, где и выдавали соответствующие государственные дипломы.