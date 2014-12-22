В Беларуси будут транслировать "Первый национальный"

Как сообщил в своем Фейсбуке депутат Мустафа Найем, соответствующая договоренность между президентами Украины и Беларуси подтвердили руководитель «Первого национального» Зураб Аласания и глава Мининформполитики Юрий Стець, передает Радио Свобода.

«Полноценная трансляция должна быть налажена до конца января 2015 года», - говорится в сообщении.

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Ранее на встрече президентов Украины и Беларуси Петра Порошенко и Александра Лукашенко была достигнута договоренность о том, что в Беларуси для объективного освещения событий в Украине будет транслироваться один из украинских телеканалов. О каком именно телеканале шла речь, не уточнялось.