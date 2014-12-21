Украина и Беларусь создадут совместный телеканал

"У нас такой опыт уже есть. С нашими каналами работают совместно три или четыре российских. Почему мы с Украиной не можем создать такое совместное сотрудничество", - цитирует Лукашенко белорусское государственное агентство Белта.

"Поэтому это надо не забыть и сделать. Надо определить канал в Беларуси", - добавил глава белорусского государства.

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"Мы давно говорили о том, что белорусы имеют право знать разные точки зрения, и было бы неплохо, если бы один из информационных каналов Украины имел возможность транслироваться на территории Беларуси", - отметил Порошенко.

Президент Украины сообщил, что уже поставил соответствующую задачу министру информационной политики.

Как сообщал УНИАН, Лукашенко 21 декабря прибыл в Киев с рабочим визитом по приглашению Порошенко.

Стороны обсудили актуальные вопросы украинско-белорусской повестки дня, а также международной тематики, сообщила пресс-служба президента Украины.