Центр освобождения пленных: Обмен заложниками можно провести в течение суток

Об этом в эфире "Подробностей" сказал руководитель Центра по обмену заложниками Владимир Рубан, передает Еспресо.TV.

"Это реально провести за сутки. Есть организации, которые могут это провести - обменять и до 25 числа (декабря - Ред.) 200 или 400 людей отпустить на свободу", - отметил Владимир Рубан.

Одновременно он отметил, что сегодня политики эксплуатируют пленных в своих целях и добавил, что Минские соглашения позволяют Украине в любой момент обменять всех на всех.

Напомним, начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк 20 декабря сообщил, что террористы не против обмена по схеме "150 на 225".

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В то же время российское агентство РИА Новости со ссылкой на представителя боевиков на переговорах Владислава Дейнего пишет, что террористы готовы провести обмен в формате "всех на всех".

"Рассматриваются вопросы освобождения лиц, содержащихся на той и другой стороне, достигнуты определенные договоренности в этом направлении", - сказал Дейнего.