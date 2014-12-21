За километр от 29-го блокпоста стоит российский десант - Москаль

Губернатор Луганской ОГА Геннадий Москаль сообщил, что на Луганщине от 29-го блокпоста украинских бойцов на расстоянии менее одного километра стоят российские десантники.

Об этом сказано в сообщении на его официальной странице.

«29 и 31-й блокпосты на Бахмутке - это крайние точки наших силовиков на контролируемой Украиной территории Луганской области, - отмечает Москаль. - Сбоку (справа по трассе) и далее за 31-м блокпостом - сепаратисты».

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По его словам, трасса постоянно обстреливается, несмотря на объявленное с 9 декабря перемирие.

«За пятницу в области всего было 9 обстрелов, часть которых пришлась именно на Бахмутку. Вдоль трассы со стороны Кировска (город, оккупированный так называемой ЛНР) сконцентрированы не только боевики, но и регулярные российские войска. От 29-го блокпоста на расстоянии менее одного километра стоят российские ВДВ-шники», - добавил Москаль.