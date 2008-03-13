Черновецкий просит Ющенко временно отстранить его

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО отстранить его от исполнения обязанностей председателя КГГА на 10 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в письме Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО Президенту, озвученном сегодня перед началом заседания сессии Киевсовета секретарем Киевсовета Олесем ДОВГИМ.

В письме отмечается, что вчера на заседании правительства премьер-министр и министры рассматривали деятельность КГГА. Во время заседания, как пишет Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, раздавались высказывания в его адрес, порочащие его честь и достоинство.

В связи с этим он обращается к Президенту Украины с требованием создать независимую и непредвзятую комиссию, которая изучит деятельность столичной власти.

На это время Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ просит отстранить его от исполнения обязанностей и считать, что в это время он будет находиться в неоплачиваемом отпуске за собственный счет по собственному желанию.

Как сообщал УНИАН, 12 марта правительство, заслушав отчет межведомственной рабочей группы Кабмина по проверке работы КГГА, приняло решение обратиться к Президенту Украины с просьбой освободить Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя КГГА

В то же время правительство приняло решение обратиться в Верховную Раду с предложением безотлагательно рассмотреть вопрос, касающийся решения о проведении досрочных выборов мэра Киева и Киевсовета.

Ранее, 7 марта, Верховная Рада приняла постановление «О создании Временной следственной комиссии ВР Украины по вопросам расследования фактов нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия противоправных решений Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ и должностными лицами органов местного самоуправления и исполнительной власти в г. Киеве».