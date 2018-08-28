Парубий заявил, что его дочь не имеет никакой недвижимости

Также председатель ВР прокомментировал информацию о сокрытии доходов его жены. Он пояснил, что в справке о доходах с места ее работы недосчитались 232 гривны 62 копейки.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что его несовершеннолетняя дочь не имеет в собственности никакой недвижимости, как ранее сообщали СМИ со ссылкой на данные НАПК.

Об этом говорится в комментарии Парубия, переданном его пресс-секретарем журналистам.

Читайте такжеМинистр юстиции Петренко прокомментировал дорогой отдых в Турции (фото, видео)

"Хочу сообщить, что информация распространенная в СМИ о том, что я якобы скрыл недвижимость моей дочери – не соответствует действительности. Моя несовершеннолетняя дочь не имела и не имеет никакой недвижимости. Всю свою жизнь она проживает вместе с нами в родительской квартире", - говорится в сообщении.

Также председатель ВР прокомментировал информацию о сокрытии доходов его жены. По его словам, в справке, которую его жена получила по месту работы, в Львовском национальном университете, не было указано 232 гривны 62 копейки, которые она получила за то, что как научный сотрудник была привлечена к работе в жюри конкурса научных проектов Львовской областной Малой академии наук учащейся молодежи.

"Насколько мне известно, НАПК уже заявило, что признаков правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 172-6 Куоап и ст. 366-1 УК, в моих декларациях не выявлено", - добавил Парубий.

Ранее сообщалось, что Парубий в декларации за 2015 год указал недостоверные сведения о доходах его жены, а в декларации за 2017 год не указал сведения о недвижимом имуществе, которое принадлежит его дочери.