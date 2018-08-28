В декларациях Парубия, Сыроид, Гриневич и Саенко обнаружили ложные данные

В частности, Парубий в декларации за 2015 год указал недостоверные сведения о доходах его супруги, а в декларации за 2017 год не указал данные о недвижимом имуществе, принадлежащем его дочери.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило ряд недостоверных данных во время полных проверок деклараций председателя Верховной Рады Андрея Парубия, заместителя председателя Рады Оксаны Сыроид, министра Кабмина Александра Саенко, министра образования Лилии Гриневич и других.

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Об этом говорится в ответе НАПК на запрос "Украинской правды". Отмечается, что Парубий в декларации за 2015 год указал недостоверные сведения о доходах его жены, а в декларации за 2017 год не указал сведения о недвижимом имуществе, которое принадлежит его дочери.

При этом отмечается, что "недостоверные сведения, указанные в декларациях, отличаются от достоверных на сумму меньшую 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц".

"Признаков правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 172-6 ("представление заведомо недостоверных сведений в декларации") Коап и ст. 366 ("служебный подлог") УК, не выявлено", - говорится в ответе НАПК.

Во время проверки деклараций Сыроид за 2015 и 2017 годы выяснилось, что она указала недостоверные сведения о стоимости транспортного средства, принадлежащего ей на праве собственности, а в декларации за 2016 год Сыроид указала недостоверные сведения о стоимости транспортного средства, а также об остатке средств на счете в банке и не указала сведения о сделках, на основании которых приобретено право собственности на жилой дом и шесть земельных участков.

Подчеркивается, что Сыроид указала ложные сведения, которые отличаются от достоверных на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что содержит признаки административного правонарушения.

Сейчас НАПК осуществляет сбор доказательств, на основании которых будет установлено наличие или отсутствие административного правонарушения, виновность данного лица в его совершении и другие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела".

После этого составят протокол об админнарушении, который после утверждения на заседании НАПК направят в суд.

Саенко в декларации за 2017 год отметил недостоверные сведения о площади недвижимого имущества, которое принадлежит ему на праве общей собственности.

Однако признаков нарушений по ч. 4 ст. 172-6 ("представление заведомо недостоверных сведений в декларации") Коап и ст. 366 ("служебный подлог") УК в декларации Саенко не обнаружено.

Гриневич в декларации за 2017 год указала ложные сведения о доходе супруга.

Но в связи с тем, что недостоверные сведения указаны в декларации отличаются от достоверных на сумму меньшую 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то признаков правонарушений по ч. 4 ст. 172-6 ("представление заведомо недостоверных сведений в декларации") Коап и ст. 366 ("служебный подлог") УК в декларации Гриневич не обнаружили.

Судья Высшего хозяйственного суда Ирина Кондратова в декларации за 2015 год указала недостоверные сведения о праве пользования детьми жильем; о местонахождении и дате приобретения в собственность садового дома; транспортном средстве, принадлежащем на праве собственности члену семьи судьи; об эмитенте ценных бумаг, которые принадлежат Кондратовой на праве собственности и доход, полученный членом семьи судьи в виде пенсии.

Во время полной проверки декларации начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киеве Михаила Швалюка за 2016 год, выяснилось, что он указал недостоверные сведения про: недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности, наличие прав собственности на транспортное средство, доход полученный от размещения денежных средств на банковских счетах, наличные денежные средства, которые ему принадлежат, и о сделке, которая повлекла расходы.

"Субъект декларирования подал недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. В действиях субъекта декларирования усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ст. 366. Помимо прочего, имеются признаки возможного незаконного обогащения", - говорится в ответе НАЗК.

Подчеркивается, что решение о результатах полной проверки декларации Швалюка направят в специально уполномоченный субъект в сфере противодействия коррупции.

Вместе с тем сообщается, что в декларации вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе за 2017 год нарушений не выявлено.