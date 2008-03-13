Ющенко в Бельгии поговорит с Меркель о НАТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочим визитом в Королевство Бельгия для участия в саммите Европейской народной партии.

Как передает корреспондент УНИАН, планируется, что Президент Украины встретится с генеральным секретарем Совета ЕС, Верховным представителем ЕС по вопросам Общей внешней политики и политики безопасности ЕС Хавьером СОЛАНОЙ.

Также во время проведения саммита ЕНП ожидается, что В.ЮЩЕНКО будет иметь контакты с канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ, в ходе которых он обсудит вопрос евроатлантической интеграции Украины в контексте заявки Украины о присоединении к ПДЧ.

Также на сегодня в Брюсселе запланирована встреча В.ЮЩЕНКО с премьер-министром Республики Польша Дональдом ТУСКОМ.

По данным пресс-службы главы государства, планируется, что в ходе пребывания в Брюсселе В.ЮЩЕНКО ознакомит европейских коллег с развитием внутриполитической ситуации в Украине, а также с ситуацией, сложившейся вокруг поставок природного газа в Украину и его транзита в европейские страны.

Также будет затрагиваться вопрос относительно обустройства украинско-польской границы.

Сегодня вечером Президент отбудет в Республику Польша, где будет находиться 13-14 марта с рабочим визитом.