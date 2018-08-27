Рок-музыкант Роджер Уотерс заявил, что смена власти в Украине была "спланирована Вашингтоном".

Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что «существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права» на оккупированный Севастополь, а победа Евромайдана была «спланирована Вашингтоном».

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Об этом музыкант заявил в интервью изданию «Известия».

«Я не очень силен в геополитике. Я знаю, что Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город. Смена власти в Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия», – сказал Уотерс, отвечая на вопрос журналиста о «спорах» насчет статуса Крыма.

Отметим, Уотерс год назад в интервью одному из пропагандистских ресурсов выражал симпатию президенту РФ Владимиру Путину.