Основатель легендарной Pink Floyd заявил, что РФ "имеет все права" на Севастополь, а Майдан – "спланирован" США
Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что «существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права» на оккупированный Севастополь, а победа Евромайдана была «спланирована Вашингтоном».
Читайте такжеЛайма Вайкуле высказала свою четкую позицию по поводу аннексированного Крыма
Об этом музыкант заявил в интервью изданию «Известия».
«Я не очень силен в геополитике. Я знаю, что Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город. Смена власти в Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия», – сказал Уотерс, отвечая на вопрос журналиста о «спорах» насчет статуса Крыма.
Отметим, Уотерс год назад в интервью одному из пропагандистских ресурсов выражал симпатию президенту РФ Владимиру Путину.