Эрдоган попросил список узников Кремля и пообещал поговорить с Путиным - Джемилев

По словам Джемилева, несколько дней назад МИД Турции попросило полный список политзаключенных.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил лидера крымских татар Мустафу Джемилева предоставить ему список украинских заключенных в российских тюрьмах, по поводу которых он пообещал «говорить с Путиным».

Об этом Мустафа Джемилев сообщил в интервью Радио Свобода. «Во время последних встреч, а это было 12 июля, мы вместе с Порошенко были на открытии Трансанатолийской газовой системы, у нас снова состоялась встреча с Эрдоганом, я ему сказал, что сейчас в российских тюрьмах более 70 наших политзаключенных. Сделайте, договоритесь с Путиным об их освобождении! Он сказал: конечно, мы предпримем каких-то мер, но вы назовите хотя бы несколько имен. Я назвал Сенцова, Кольченко...» – сообщил Мустафа Джемилев.

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По словам Джемилева, несколько дней назад МИД Турции попросило полный список политзаключенных.

«Я думаю, что все равно они будут говорить с (президентом России Владимиром – ред.) Путиным. Но насколько окажется продуктивным разговор? Я еще спрашивал: есть ли у вас там «в заначке» еще российские террористы, чтобы обменять? Хотя, с моей точки зрения, это вообще-то аморально – менять абсолютно невинных людей, патриотов своей страны на террористов, на людей, у которых руки по локти в крови», – считает он.

Как сообщал УНИАН, ранее Джемилев передал Эрдогану личное послание от Порошенко.