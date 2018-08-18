Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров не уточнил, о чем идет речь в послании президента Петра Порошенко к президенту Турции Реджепу Эрдогану.

Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев передал президенту Турции Реджепу Эрдогану личное послание от президента Петра Порошенко.

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Об этом председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Рефат Чубаров сообщил в Facebook.

В частности, он сообщил, что сегодня в Анкаре состоялся VI съезд правящей Партии справедливости и развития Турции (AKP), основателем которой является Эрдоган.

По словам Чубарова, в качестве гостей съезда в Анкару прибыли официальные делегации из разных стран, возглавляемые высшими государственными должностными лицами.

"Президент Украины Петр Порошенко в качестве собственного представителя для участия в работе VI съезда AKP направил Уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа, народного депутата Украины, лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева", -отметил Чубаров.

"Известно, что в Анкаре Мустафа Джемилев также вручил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану личное послание президента Украины Петра Порошенко", - добавил председатель Меджлиса.

Также он сообщил, что делегацию России для участия в качестве гостей на съезде возглавил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. При этом «в составе российской делегации по прилету в Анкару выявился крымский коллаборант «депутат ГД» Руслан Бальбек».

«Поскольку турецкая сторона не давала предварительного согласия на включение в состав делегации РФ, приглашаемой на съезд, крымского коллаборанта Руслана Бальбека, нежелательный «гость» не был допущен на съезд. Вместо торжественного зала, где проходил съезд AKP, прислужника русских оккупантов Руслана Бальбека препроводили в посольство РФ, где он сможет дождаться времени отлета делегации Госдумы в Москву", - сообщил Чубаров.