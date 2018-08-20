Документы для участия в конкурсе в Высший антикоррупционный суд подали четыре кандидата

В ближайшее время деперсонифицированная информация о кандидатах появится на сайте ВККС.

Документы для участия в конкурсе на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда подали четыре человека.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергей Козьяков.

«У нас уже начали подавать пакеты документов. Могу сказать, что в Высший антикоррупционный суд поданы документы четырех кандидатов», - сказал Козьяков.

Он добавил, что в ближайшее время деперсонифицированная информация о кандидатах появится на сайте ВККС.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. 14 июня закон вступил в силу.

Законом устанавливается, что суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины. Согласно закону, апелляционные жалобы на решения судов первой инстанции по делам, переданным НАБУ и САП до момента создания Высшего антикоррупционного суда, будут обжаловаться не в Апелляционной палате ВАС, а в апелляционных судах общей юрисдикции.

Представители гражданского общества Украины, международные партнеры Украины, в частности, Международный валютный фонд и Государственный департамент США заявили о необходимости совершенствования данного положения.

12 июля Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей Высшего антикоррупционного суда №7441, а также внесла поправки в него, которыми устанавливается, что со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда суды апелляционной инстанции (кроме Апелляционной палаты ВАС) прекращают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы по уголовным производствам в отношении преступлений, отнесенных уголовным процессуальным кодексом к подсудности ВАС.

2 августа ВККС объявила конкурс на должности 39 судей Высшего антикоррупционного суда, 12 из которых - в Апелляционную палату ВАС.

Претендовать на должностьсудьи Высшего антикоррупционного суда могут судьи с 5-летним опытом, а для адвокатов, ученых и юристов совокупный стаж должен быть не менее 7 лет. Председатель ВККСУ Сергей Козьяков прогнозировал, что в целом конкурс продлится около 6-7 месяцев.

Как сообщил заместитель председателя ВККС Станислав Щотка, заработная плата судей ВАС составит 50 тыс. грн в месяц, а для судей Апелляционной палаты ВАС - 100 тыс.