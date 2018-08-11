ЕС рассчитывает на запуск антикоррупционного суда в Украине до конца года

В Евросоюзе подчеркивают необходимость, чтобы все антикоррупционные институты были полностью независимыми и выполняли свои задачи без постороннего влияния.

Европейский Союз поддерживает принятие в Украине законодательства о Высшем антикоррупционном суде и надеется, что он полноценно заработает до конца года.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.

«Принятие Украиной законодательства с целью создания Высшего антикоррупционного суда является позитивным событием в соответствии с ее международными обязательствами и в пользу украинских граждан и бизнеса. Это знаменует собой значительный шаг в решающей борьбе с коррупцией в Украине, что является ключевым компонентом Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и выполняет обязательства, взятые Украиной во время саммита Украина-ЕС 9 июля в Брюсселе», - говорится в сообщении.

Отмечается, что создание Высшего антикоррупционного суда завершит формирование сети независимых антикоррупционных институтов, включая Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

«ЕС подчеркивает необходимость, чтобы все антикоррупционные институты были полностью независимыми и выполняли свои задачи без постороннего влияния. Для этого важно, чтобы целостность и авторитет Специализированной антикоррупционной прокуратуры и ее руководства поддерживались и укреплялись», - говорится в сообщении.

В ЕС ожидают, что суд начнет полноценно функционировать к концу года, поможет Украине и ее народу в борьбе с коррупцией, а также подтверждают свою готовность поддержать этот процесс.

Как сообщал УНИАН, 12 июля ВР приняла закон о внесении изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» в связи с принятием закона «О Высшем антикоррупционном суде» (№ 7441).

Законом, в частности, устанавливается, что со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда суды апелляционной инстанции (кроме Апелляционной палаты ВАС) прекращают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы по уголовным производствам в отношении преступлений, отнесенных Уголовным процессуальным кодексом к подсудности ВАС.

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Ходатайство по уголовным производствам о преступлениях, отнесенных к подсудности ВАС, которые поступили к следственным судьям и не рассмотрены до дня начала работы Антикоррупционного суда, будут передаваться в ВАС для рассмотрения в установленном порядке следственными судьями этого суда.

Также со дня начала работы ВАС уголовные производства по преступлениям, отнесенным к подсудности Антикоррупционного суда, судебное разбирательство в судах первой и апелляционной инстанций которых не закончено до дня начала работы ВАС, передаются для рассмотрения в Антикоррупционном суде.

Среди прочего, со дня начала работы ВАС обжалование судебных решений, принятых до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда, по уголовным производствам о преступлениях, отнесенных к подсудности ВАС, осуществляется по правилам подсудности, предусмотренным Уголовным процессуальным кодексом.

2 августа Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда.