ЕС обсудит экономический кризис в России, но санкций не ослабит - СМИ

Об этом сообщил в среду журналистам в Брюсселе крупный чиновник ЕС на условиях анонимности, передает Радио Свобода.

По его словам, хотя никто не заинтересован, чтобы Россия попала в экономическую депрессию, саммит, как ожидают, подтвердит ныне действующие санкции против Москвы.

По сообщениям, Евросоюз также выразит готовность пойти и на дальнейшие шаги в этом направлении в случае необходимости и объявит новые ограничения в отношении оккупированного Россией Крыма. Речь пойдет о расширении запрета на инвестиции на полуострове также на добычу нефти и газа в Черном море и на туристический сектор.

А насчет Украины руководители Евросоюза обсудят предоставление новой помощи, хотя обусловят ее осуществлением реформ, сказал чиновник ЕС.

Тем временем в Германии министр финансов Вольфганг Шойбле заявил, что Европа не имеет другого выбора, кроме не ослаблять давления на Россию.

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Выступая на бизнес-конференции в Берлине, он добавил, что ЕС оставляет открытой дверь к диалогу с Россией и протягивает ей руку с предложением к сотрудничеству.

Но, подчеркнул министр, сейчас, пока Россия продолжает оккупацию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины, "остается только горький путь санкций".

К ряду санкций, которые наложили на Россию Европейский союз, а также США и ряд других стран, за ее агрессию против Украины в последнее время добавляется все более низкая цена на нефть, которая вместе с газом является одним из основных источников бюджетных поступлений России. Все это привело в последние дни к стремительному обвалу российского рубля.