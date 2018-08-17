"Ты животное!": нардепы Мосийчук и Шахов устроили еще одно побоище в лифте (видео)

Драка нардепов продолжалась несколько секунд, после чего их разняли очевидцы происшествия.

Народный депутат из группы Воля народа Сергей Шахов и член Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук устроили еще одну драку после сканадального побоища в эфире украинского телеканала.

Депутаты ехали после эфира в одном лифте, где продолжили спор и взаимные оскорбления. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Шахов заявил оппоненту, что "нужно думать головой" и вспомнил гей-парад, из-за которого возникла первая драка. Мосийчук ответил коллеге, чтобы он "сам думал". После чего Шахов назвал радикала "политической проституткой". В ответ Мосийчук накинулся с тростью на обидчика. "Ты животное, понял"?, - кричал Шахов.

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Драка нардепов продолжалась несколько секунд, после чего их разняли очевидцы происшествия.

Как сообщал УНИАН, 16 августа народный депутат из группы Воля народа Сергей Шахов и член Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук подрались во время прямого эфира на телеканале "Прямый". Конфликт между двумя нардепами в ходе эфира достиг апогея после того, как Шахов порекомендовал Мосийчуку перестать ходить по гей-парадам. "Так вот, по гей-парадам не ходите!", - сказал Шахов.

После этих слов "радикал" подбежал к своему коллеге и потребовал извиниться заявив, что никогда не посещал это мероприятие.