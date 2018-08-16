"Ты больной, нет это ты больной": нардепы Мосийчук и Шахов подрались в прямом эфире (видео)

Остановить битву двух свирепствующих народных избранников удалось ведущей программы.

Народный депутат из группы Воля народа Сергей Шахов и член Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук подрались во время прямого эфира на телеканале "Прямый".

Конфликт между двумя нардепами в ходе эфира достиг апогея после того, как Шахов порекомендовал Мосийчуку перестать ходить по гей-парадам. "Так вот, по гей-парадам не ходите!", - сказал Шахов.

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После этих слов "радикал" подбежал к своему коллеге и потребовал извиниться заявив, что никогда не посещал это мероприятие. "Сергей, ты или извинишься сейчас, или получишь вместе с Лещенко, понимаешь. Я ни разу не был на гей-параде. Извинись, будь мужиком. Ты баба базарная, просто баба", - начал кричать Мосийчук.

Затем представители законодательного органа назвали друг друга "больными людьми", а Мосийчук обвинил Шахова в том, что тот был "обнальщиком" у сына Януковича.

После непродолжительного спора на повышенных тонах Шахов со словами "с*ка ты бл**ь, животное" ударил Мосийчука, повалив его на пол. Поднявшись, Мосийчук ударил Шахова тростью.

Остановить битву двух свирепствующих народных избранников удалось ведущей программы.

Видео: Телеканал Прямий

Напомним, на днях член Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук после эфира на телеканале NewsOne начал бурно выяснять отношения с депутатом от БПП Сергеем Лещенко. Конфликт произошел на фоне разговора об ориентации Ляшко.

Когда программа закончилась, представитель Радикальной партии потребовал, чтобы Лещенко никогда не говорил "об ориентации". Политики обменялись резкостями, начали толкаться, Мосийчук ударил Лещенко тростью.