Россия отказывается обсуждать освобождение украинских политзаключенных - Геращенко

В Минске украинская сторона более четырех месяцев поднимает тему освобождения украинских политзаключенных.

Российские власти отказываются обсуждать освобождение украинских политзаключенных, в частности, в Трехсторонний контактной группе в Минске.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко, пишет Громадське.

По ее словам, в Минске украинская сторона более четырех месяцев поднимает тему освобождения украинских политзаключенных, в частности, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Павла Гриба и других.

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"Реакция российской стороны на это всегда была отрицательной, что мол "нас там нет" на Донбассе и мы не собираемся обсуждать (освобождение политзаключенных - ред.) и в Минском процессе РФ и ее представители присутствуют как наблюдатели, что абсолютный бред. Всему миру очевидно, что Россия разожгла войну на Донбассе и несет полную ответственность", - сказала Геращенко.

Она добавила, что представители так называемых "ЛНР" и "ДНР" в Минске озвучивают "кремлевский сценарий" обмена.

"Давайте мы будем говорить о возможном обмене всех установленных на всех установленных, настаивая, что у них в тюрьмах на оккупированном Донбассе вроде есть только 20 украинцев, а от нас требуют 300, в том числе "беркутовцев", в том числе россиян, которые совершали преступления на территории Украины, воюя на Донбассе или устраивая теракты по всей Украине", -заявила Геращенко.

Она подчеркнула, что Украина готова передать 36 россиян и забрать украинцев из российских тюрем.

Также Геращенко рассказала, что это предложение Украина передавала представителю России в ТКГ в Минске и Министерству иностранных дел РФ.

"Ноль ответа. Ноль. Никакой реакции на наши предложения, ни заинтересованности России в своих гражданах", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 2 августа стало известно, что контролируемые Россией боевики, которые в составе российской делегации принимают участие в переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе в Минске, требуют от Украины освободить почти 300 осужденных за терроризм лиц в обмен на 25 украинских заложников.