В ОРДЛО никогда не предлагали обмена Рубана на двух украинских военных - Геращенко

Ранее адвокат Рубана заявил, что его подзащитный был готов заключить со следствием сделку о признании вины.

Представители террористов ОРДЛО никогда не делали предложения по обмену руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, обвиняемого в подготовке госпереворота, на двух украинских военных.

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Такое заявление в Facebook сделал первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ирина Геращенко.

«Не соответствуют действительности заявления адвокатов Рубана, далеких от переговорного процесса в Минске . Никогда ОРДЛО не предлагали за этого «генерала » двух наших военных . Один раз речь шла о формуле один - на один, а затем ОРДЛО просто включили его фамилию в свой общий список, где почти триста человек и заявили, что никаких малых обменов не будет, только всех на всех», – отметила она.

Геращенко указала, что эта позиция надиктована главарям боевиков в Кремле.

«Но если всех на всех, то мы требуем включить в этот список и всех пленников Кремля в российских тюрьмах: Сенцова, Кольченка, Сущенко, Балуха, Гриба, Карпюка, всех прочих», – подчеркнула она.

Ранее адвокат Рубана Валентин Рыбин заявил, что сторона защиты предлагала следствию заключить сделку о признании Рубаном вины. Целью данного соглашения, по словам адвоката, был обмен подзащитного на двух украинских пленных, которые находятся в плену в ОРДЛО еще с 2014 года.

Как сообщал УНИАН, нардепа Надежду Савченко и переговорщика по освобождению пленных Владимира Рубана, который 8 марта был задержан на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и госпереворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады. Савченко инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.

Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 г. оружия с оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов. 22 марта Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. Савченко и Рубан содержатся под арестом.

2 августа Луценко сообщил, что досудебное расследование в уголовном производстве против Рубана и Савченко завершено.