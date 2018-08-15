"Кремль лжет": Геращенко жестко отреагировала на ответ Москвы о помиловании Сенцова

Первый вице-спикер Рады напомнила, что ни Надежда Савченко, ни Ахтем Чийгоз, ни Ильми Умеров лично не просили Путина о помиловании.

Для того, чтобы президент РФ освободил Олега Сенцова, личное обращение политзаключенного с ходатайством о помиловании не является обязательным условием.

Об этом написала первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко на странице в Facebook, комментируя ответ из администрации Путина на письмо матери Сенцова с просьбой помиловать сына.

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"Кремль лжет! Надежда Савченко не просила о помиловании! Цинизм, но о ее помиловании просили родственники убитых на Донбассе российских журналистов, совершенно посторонние ей люди. И ничего, сработало, потому что это был кремлевский сценарий. Отсутствие личной челобитной не помешало Путину помиловать Надежду", - напомнила Геращенко.

"Кремлевские изверги, циники, убийцы. Путин знает, что Олег никогда не напишет челобитную. РФ реализует сценарий медленного убийства Олега... У мамы Сенцова в воскресенье был день рождения. Она ждала самый большой подарок - возвращение сына. Получила гнусное письмо из Кремля", - заявила первый вице-спикер.

Она добавила, что также ни Ахтем Чийгоз, ни Ильми Умеров не писали никаких просьб о помиловании.

Как сообщал УНИАН, управление по обеспечению конституционных прав граждан при Администрации президента РФ прислало ответ матери украинского политзаключенного Людмиле Сенцовой на ее просьбу помиловать сына.

У Путина заявили, что для начала процедуры помилования украинского политзаключенного Олега Сенцова он должен самостоятельно обратиться к президенту России Владимиру Путину с соответствующей просьбой.

Также в АП РФ отметили, что окончательное решение о помиловании принимает президент России.

13 июля стало известно, что мать Олега Сенцова Людмила написала президенту России Владимиру Путину ходатайство о помиловании. Это ходатайство было написано 22 июня, а 26 июня его передали Путину.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова ФСБ РФ в Крыму задержали весной 2014 года, в августе 2015 года его приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге партийных офисов и заключено в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Активисты в Украине и по всему миру продолжают требовать от России и президента Путина освободить незаконно удерживаемых украинцев. Акции проходят в разных странах и на разных континентах под лозунгами #FreeOlegSentsov и #SaveOlegSentsov.