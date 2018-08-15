Суд в США готовится к приговору экс-советнику Януковича Манафорту (видео)

12:09, 15 августа 2018
Политика
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Пол Манафорт / REUTERS

Как говорится в сюжете ТСН, американский суд вот-вот решит судьбу бывшего главы штаба Трампа и пиарщика Януковича Пола Манафорта. Через несколько часов, когда в Америке наступит утро, жюри присяжных услышит последнее слово прокуроров и адвокатов, после чего закроется для обсуждения.

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Это первый, но не последний процесс против Манафорта. Второй состоится через месяц в Вашингтоне. На нем будут рассматриваться обвинения в отмывании денег и незаконном лоббировании интересов Партии регионов в США без соответствующей регистрации, что является очень серьезным нарушением американских законов.

Адвокаты политтехнолога накануне провели почти три часа наедине с прокурорами и судьей – доказывали, что Манафорт не знал о неуплате налогов и о том, что надо декларировать деньги. А в некоторых фирмах он совладелец. Следовательно, не несет полной ответственности. Однако судья отметил, что присяжные получат дело в полном объеме для вынесения приговора.

За делом наблюдают камеры не только Америки, но и всего мира, оно – показательное. Это первое дело команды спецпрокурора Роберта Мюллера, которое почти 1,5 года расследует возможные связи Кремля со штабом Дональда Трампа, председателем которого некоторое время был Манафорт.

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Теги: #суд#США#Пол Манафорт