Суд в США готовится к приговору экс-советнику Януковича Манафорту (видео)

За делом наблюдают камеры не только Америки, но и всего мира, оно – показательное.

В США суд готовится к вынесению приговора скандальному политтехнологу Полу Манафорту.

Как говорится в сюжете ТСН, американский суд вот-вот решит судьбу бывшего главы штаба Трампа и пиарщика Януковича Пола Манафорта. Через несколько часов, когда в Америке наступит утро, жюри присяжных услышит последнее слово прокуроров и адвокатов, после чего закроется для обсуждения.

Читайте также"Оппоблок" не доплатил Манафорту $2,4 миллиона за услуги в 2014 году – свидетель

Это первый, но не последний процесс против Манафорта. Второй состоится через месяц в Вашингтоне. На нем будут рассматриваться обвинения в отмывании денег и незаконном лоббировании интересов Партии регионов в США без соответствующей регистрации, что является очень серьезным нарушением американских законов.

Адвокаты политтехнолога накануне провели почти три часа наедине с прокурорами и судьей – доказывали, что Манафорт не знал о неуплате налогов и о том, что надо декларировать деньги. А в некоторых фирмах он совладелец. Следовательно, не несет полной ответственности. Однако судья отметил, что присяжные получат дело в полном объеме для вынесения приговора.

За делом наблюдают камеры не только Америки, но и всего мира, оно – показательное. Это первое дело команды спецпрокурора Роберта Мюллера, которое почти 1,5 года расследует возможные связи Кремля со штабом Дональда Трампа, председателем которого некоторое время был Манафорт.