Двое россиян в Лукьяновском СИЗО обратились к Путину с просьбой обменять их на украинца

Ранее подобное заявление подал гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии.

Россияне Александр Саттаров и Фарух Камалов, содержащиеся в Лукьяновском СИЗО, написали заявление на имя Президента России с просьбой вернуть их в РФ путем обмена на одного из украинских политзаключенных.

Читайте такжеУ Путина есть "пунктик": адвокат озвучил печальный прогноз насчет Сенцова

Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«Во время сегодняшнего мониторингового визита в Лукьяновское СИЗО я встретилась с Александром Саттаровым и Фарухом Камаловым, которые написали заявление на имя Президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных», - отметила она.

По ее словам, ранее такое заявление подал гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии.

Как рассказала Денисова, указанные письма также будут отправлены в МИД Украины, чтобы ведомство дипломатической почтой доставило их в Администрацию Президента РФ.

По информации СМИ, Александр Саттаров – «экс-беркутовец», представитель так называемой «самообороны Крыма». По версии следствия, он участвовал в захвате украинских ВЧ в Крыму в 2014 году.

Фарух Камалов – бывший "заместитель министра спорта Крыма" в оккупационном правительстве полуострова, был арестован в феврале. Его обвиняют в государственной измене.