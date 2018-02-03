Суд арестовал экс-заместителя "министра спорта" аннексированного Крыма

Ему сообщено о подозрении в государственной измене.

Бывшему заместителю министра спорта самопровозглашенного Совета министров оккупационной власти Крыма, которого задержали накануне во время попытки въехать на территорию Украины, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель прокурора Автономной Республики Крым Александр Удовиченко.

«Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым и избрал бывшему «заместителю министра спорта» в псевдо-правительстве Аксенова меру пресечения в виде содержания под стражей. До этого ему было сообщено о подозрении в государственной измене», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля сотрудники Службы безопасности Украины задержали на административной границе с анексованим Крымом экс-заместителя министра спорта самопровозглашенного Совета министров оккупационной власти полуострова. Он ехал на материковую Украину для оформления биометрического паспорта.

Как установили сотрудники спецслужбы, бывший украинский чиновник с апреля 2015 года до мая 2016 года находился на должности так называемого "заместителя министра спорта".

«После увольнения с должности он продолжил антиукраинскую деятельность в составе рабочей группы по созданию государственной программы оккупационной власти «Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан РФ в Республике Крым».