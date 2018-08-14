«Давайте не будем смотреть, как он умирает»: Европейская киноакадемия призвала объявить 14 августа Днем Сенцова

В этот день СМИ и политики всего мира могут объединить свои голоса, чтобы призвать Путина освободить украинского режиссера.

Евпопейская киноакадемия (EFA) призвала объявить вторник, 14 августа, днем незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Соответствующий призыв появился на сайте организации. В сообщении отмечается, что сенцов голодает уже более 90 дней.

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Подчеркивается, что три месяца многочисленных обращений к российской власти и президенту Путину с призывом освободить Сенцова остались без ответа.

«Давайте не будем смотреть, как Олег Сенцов умирает – давайте объявим вторник, 14 августа, Днем Олега Сенцова», - говорится в сообщении.

В EFA призвали к тому, что в этот день СМИ по всему миру, главы государств, дипломаты, депутаты национальных парламентов и Европарламента, а также рядовые граждане объединили свои голоса и призвали Путина проявить человечность, освободив украинца.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. 13 июля стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании её сына.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что её брат почти не поднимается, а его состояние - катастрофически плохое.