Правозащитница Светова посетила Сенцова: он продолжает голодовку

По словам общественницы Виктории Ивлевой, Светова подтвердила информацию, что Сенцов жив и продолжает голодовку.

Российская правозащитница Зоя Светова, которой накануне разрешили посетить голодающего в колонии Олега Сенцова, завершила свой визит. Читайте такжеБелый дом собирает подписи за освобождение Сенцова Об этом Крым.Реалии рассказала российская общественница Виктория Ивлева. По ее словам, Светова подтвердила информацию, что Сенцов жив и продолжает голодовку. Ранее стало известно, что в Федеральной службе исполнения наказаний РФ российской правозащитнице Зое Световой разрешили посетить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова в колонии.

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