Правозащитница Светова посетила Сенцова: он продолжает голодовку

13:55, 14 августа 2018
Общество
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Сенцов жив и продолжает голодовку / фото УНИАН

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Об этом Крым.Реалии рассказала российская общественница Виктория Ивлева.

По ее словам, Светова подтвердила информацию, что Сенцов жив и продолжает голодовку.

Ранее стало известно, что в Федеральной службе исполнения наказаний РФ российской правозащитнице Зое Световой разрешили посетить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова в колонии.

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Новость в сюжете: Голодовка Сенцова
Теги: #Олег Сенцов#голодовка