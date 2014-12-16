АП: В минских соглашениях нет ни одного "секретного" пункта

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

Ложкин рассказал, что в переговорах с Кремлем есть два главных блока: Крым и Донбасс.

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"Если говорить о Крыме, это электроэнергия и вода, это присутствие на Арабатской стрелке российских военных и пограничников, с которыми сейчас вопрос уже решен. Это, безусловно, вопросы экономических отношений, платежи за газ, объемы потребляемого газа, цены на него", - рассказал глава АП.

Но, по его словам, "главный блок, естественно – это урегулирование положения дел на Донбассе".

"И здесь ключевое – это выполнение Минских договоренностей", - заявил Ложкин.

По его мнению, первым шагом для реализации этих договоренностей должно было стать прекращение огня.

"Только сейчас мы начинаем это реализовывать. И от этого зависит, собственно, выполнение следующих шагов. Дело в том, что еще в сентябре было подробно описано как должно технически реализовываться прекращение огня, как должна отводиться тяжелая артиллерия, бронетехника. Все это было принято, но вопрос – как это все выполнить?", - сказал Ложкин.

В то же время, он уверяет, что у Минских соглашений не было никаких "секретных" пунктов, о чем упорно твердят в соцсетях.

"В минских соглашениях нет вообще ни одного пункта, который был бы секретным, тайным. Нет никаких секретных договоренностей. Я участвовал в рабочих группах, которые обсуждали эти документы до и после их подписания, а также в ходе имплементации. Там, кстати, не шла речь, насколько я помню, ни об электроэнергии, ни об угле. Это же в сентябре еще было. Эти вопросы острее встали позже", - заявил Ложкин.