Непростые разговоры и регулярные звонки Путина - в АП рассказали о телефонных переговорах с Кремлем

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

По словам Ложкина, он как глава АП постоянно участвует в переговорах с россиянами, американцами, странами Евросоюза и регулярно встречается с послами ключевых стран.

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Он уверяет, что вести переговоры с Кремлем ему не особо сложно.

"Я достаточно неплохо знаю, как общаться с русскими, поэтому для меня несложно. Я не могу сказать, что Путин слишком часто звонит, но регулярное общение, регулярные разговоры происходят. С главой администрации президента России Ивановым мы общаемся регулярно, не реже, чем раз в две недели, иногда чаще", - рассказал глава АП.

Ложкин пояснил, что в переговорах с Путиным он участия не принимает, а вот глава его администрации Сергей Иванов "подчеркнуто вежливый" переговорщик.

"В разговорах с Путиным я не участвую, поэтому не могу прокомментировать. Но Иванов подчеркнуто спокойно общается, я бы так сказал. Ультимативного разговора с Ивановым не было. Он очень взвешенный собеседник, подчеркнуто корректный", - рассказал глава АП.

"Могу сказать одно – разговоры непростые. Они по содержанию непростые, по смыслам непростые. Я бы так сформулировал", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал президента Украины Петра Порошенко «лучшим шансом для Украины» и заверил, что сложностей в контактах между руководством двух стран нет.

«Порошенко – лучший шанс, который в настоящее время есть у Украины», - сказал Лавров, отвечая на вопрос, является ли президент Украины надежным партнером

«Не могу сказать, что у нас есть какие-либо сложности в контактах с президентом Украины Порошенко, по крайней мере на уровне руководителей двух стран. Идёт регулярный диалог. Я в контакте со своим коллегой - министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным», - добавил он.