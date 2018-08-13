В центре города на Черниговщине туристов все еще "встречают" Сталин и Ленин (фото)

Отмечается также, что власть Новгород-Северского отказывается демонтировать изображение серпа и молота на одном из зданий города и переименовывать улицу Карла Маркса.

Водонапорную башню в Новогороде-Северском, что в Черниговской области, и через 3 года после начала декоммунизации в Украине "украшают" потрети Сталина и Ленина.

Об этом сообщает на своем сайте Украинский институт национальной памяти.

По его данным, к этим изображениям в город приезжают туристы, проводятся экскурсии, их фотографируют, со слов местных, в первую очередь россияне.

Институт говорит, что обратился к Генеральной прокуратуре и Национальной полиции с просьбой возбудить уголовное производство по факту распространения и публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима и привлечь виновных к ответственности.

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Отмечается также, что кроме портретов советских вождей, власть Новгород-Северского отказывается демонтировать изображение серпа и молота на одном из зданий города и переименовывать улицу Карла Маркса.

В институте рассказали, что получили объяснение от мэра Новгород-Северского Олега Бондаренко, почему он не демонтирует портреты.

"Изображения. Ленина и Й. Сталина на водонапорной башне у рыночной площади города никаким образом не используется как символика коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов", - написал он в письме.

Новгород-Северский горсовет в свою очередь считает, что мозаичные портреты Ленина и Сталина не подпадают под декоммунизацию, поскольку не являются ни памятниками, ни памятными знаками и правовой механизм их демонтажа не предусмотрен ни одним нормативно-правовым актом.

Как известно, этими портретами украсили башню в 1930-х годах, а именно город Новгород-Северский расположен в 50 км от границы с Россией.