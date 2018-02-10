Вятрович заявил о фактическом завершении декоммунизации в Украине

По его словам декоммунизация в контексте лишения символов тоталитарного режима фактически завершена. В Украине произошло переименование около тысячи населенных пунктов.

Директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович заявил, что в Украине декоммунизация фактически завершена.

Об этом он сказал в программе Радио Свобода – «Субботнее интервью».

По его словам декоммунизация в контексте лишения символов тоталитарного режима фактически завершена. В Украине произошло переименование около тысячи населенных пунктов. Это почти все населенные пункты, потому что после переименования оказались 9 или 10 неочевидных коммунистических названий, которые также подпадают под действие закона о декоммунизации, заявил он.

Также по его данным, в Украине демонтировали почти все памятники Ленина.

«Памятников около 2,5 тысячи. Не только Ильич, но и другим коммунистическим вождям. Но мы не можем сказать, что это точно все, потому что значительная часть этих памятников просто не находится ни на каких учетах. Это может быть памятник на территории какого-то завода, о котором уже никто не помнит, на территории какого-то села, о котором никто не помнит. Соответственно мы можем реагировать только по факту выявления этих памятников. Из тех памятников, что мы знали, коммунистических, в частности Ленину, уже нет», – рассказал Вятрович.

Читайте такжеВ Украине в рамках декоммунизации переименованы почти тысячу городов и сел и демонтированы более 1,3 тысячи памятников Ленину

Ранее Владимир Вятрович рассказал о декоммунизации памятника «Родина-мать» в Киеве. Он сообщил, что известный в Киеве памятник будет декомунізований, но останется стоять на правом берегу реки Днепр. С монумента имеют срежут герб СССР, при этом щит останется на прежнем месте.

Напомним, Верховная Рада в апреле 2015 года приняла правительственный законопроект об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику. Согласно закону, символика и пропаганда нацизма, национал-социализма, этих ценностей, любая деятельность нацистских, фашистских группировок в Украине запрещаются.