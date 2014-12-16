СМИ: В "ДНР" и "ЛНР" участились случаи доносов в стиле сталинской эпохи

Попасть в тюрьму к сепаратистам можно по разным причинам: нарушить комендантский час, не представить требуемые документы, или же просто вызвать подозрения одного из многих вооруженных патрульных в масках. А в последнее время участились случаи доносов в старом советском стиле.

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В октябре в социальных сетях появился документ, предположительно представляющий собой бланк доноса властям сепаратистов Донецка, который люди могут использовать, чтобы сообщить о «гражданах, недостойных занимать почетное место гражданина ДНР и подлежат изоляции» и тех, кто совершил «противоправные действия, не соответствующие генеральной линии политики Донецкой народной республики и интересам нашей страны».

В сфотографированном документе гражданина, чье имя закрашено белым цветом, обвиняют в оскорблении матом двух служащих ДНР, призывах к «физическому уничтожению» руководства ДНР и «оскорблении тех, кто поддерживает идею ДНР».

Приблизительно в то же самое время другой донос вызвал большое удивление в Луганске. Его автором является самопровозглашенная «министр культуры» сепаратистов Ирина Филатова. Она просит задержать и наказать Красновскую Елену Владимировну, которая «совершила обряды» на городском кладбище в целях «ослабить государственность Луганской народной республики и нанести ущерб здоровью ее граждан».