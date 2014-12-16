Кабмин намерен представить стратегию реформ на Международной донорской конференции



Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на пресс-конференции по результатам заседания Совета ассоциации Украина-Европейский Союз в понедельник в Брюсселе.

”Этот порядок дня реформ, мы уверены, будет ключевым документом на финансовой или донорской конференции”, - сказал он, отвечая на вопрос о сроках презентации национальной стратегии реформ.

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Он также отметил, что программа деятельности правительства является основой для национальной стратегии реформ.

По словам Яценюка, планируется, что документ будет представлен на донорской конференции.