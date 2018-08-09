В МИД Швеции встревожены состоянием Сенцова и призывают Россию освободить украинских политзаключенных

Шведский дипломат обеспокоена сообщениями об ухудшении состояния здоровья Сенцова, который голодает с 14 мая.

Министр иностранных дел Королевства Швеция Маргот Валльстрём призвала власти Российской Федерации освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских политических заключенных.

Об этом шведский дипломат написала в Twitter.

«Глубоко тревожные сообщения об ухудшении состояния здоровья Олега Сенцова. Содержание под стражей нарушает международное право и основывается на правовом процессе, который не соответствует элементарным стандартам правосудия. Мы призываем Россию освободить его и других незаконно удерживаемых украинских граждан», - заявила Вальстрём.

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Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. 13 июля стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании её сына.

7 августа в УФСИН России в Ямало-Ненецком автономном округе заявили, что состояние здоровья Сенцова оценивается российскими врачами как удовлетворительное. Ему, заверили в ведомстве, назначено и проводится лечение, направленное на поддержку основных функций органов и систем организма, недопущение развития осложнений.

При этом адвокат Дмитрий Динзе, который посетил режиссера в колонии, заявил, что состояние Сенцова ухудшается. Согласно информации адвоката, у Сенцова очень низкий пульс (около 40 ударов в минуту) и сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии. Адвокат сообщил, что прекращать голодовку политзаключенный не планирует.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что её брат почти не поднимается, а его состояние - катастрофически плохое.