"Ситуация критическая": Денисова просит Россию направить Сенцова на лечение в Москву

Денисова просит у российского омбудсмена задействовать самолет санитарной авиации, чтобы спасти жизнь Сенцову.

Обращение матери украинского режиссера Олега Сенцова к президенту РФ с просьбой о помиловании уже передано на рассмотрение специальной комиссии.

Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова по итогам разговора с российской коллегой Татьяной Москальковой. По ее словам, обсуждался вопрос обмена Сенцова на россиянина Алексея Седикова, однако переговоры не увенчались успехом - Москалькова заявила, что РФ считает украинского режиссера своим гражданином, поэтому об обмене речь не идет.

"Впрочем, ситуация требует быстрого реагирования. От пребывания в городской больнице Лабытнанги Олег отказался. Но там и нет специалистов, которые могут вывести его из процесса голодания. Выход из голодания значительно опаснее, чем сам процесс голодания, и любая погрешность может стать роковой. Такие специалисты есть в Институте профессора Николаева в Москве и в Киевском НИИ геронтологии. Поэтому я попросила Татьяну Москалькову, чтобы она организовала перевод Олега в московский институт, или же в больницу, в которой есть специалисты по эндогенному питанию. Я сказала ей, что поездом/этапом он точно не доедет, необходим самолет санитарной авиации. Нужно спасти человеку жизнь", - заявила украинский омбудсмен.

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Она также добавила, что попросила Москалькову ускорить рассмотрение дела о помиловании Сенцова ввиду критической ситуации с его здоровьем.

Позже Денисова сообщила, что получила звонок от Москальковой, в ходе которого та рассказала о "стабильном состоянии" Сенцова и его отказе от перевода в городскую больницу в Лабытнаги. "Цитирую: "у нас свободная страна, человек сам принимает решение, в какой больнице ему находиться", - уточнила Денисова.

"Впрочем, я настояла на том, чтобы уполномоченный по правам человека Ямало-Ненецкого автономного округа Анатолий Сак посетил Олега, сфотографировал его и снял видео своего разговора с ним, чтобы мы убедились, что его состояние действительно стабильное. Сейчас она (Москалькова, - ред.) займется организацией этого визита", - отметила украинский омбудсмен.

Ранее сообщалось, что состояние украинского режиссера и политзаключенного Олега Сенцова, который голодает в российской колонии, очень плохое. По словам его сестры, Сенцов практически не встает и отказывается от госпитализации.

УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу заявляет, что состояние здоровья незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает с 14 мая, оценивается российскими врачами как удовлетворительное.