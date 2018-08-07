Состояние ухудшается: пульс Сенцова снизился до 40 ударов в минуту - адвокат

Также у Сенцова сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии.

Состояние незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова ухудшается. В частности, у него сильно понизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс - около 40 ударов в минуту.

Об этом "Громадському" сообщил адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова.

Он отметил, что у Олега плохо с сердцем, и его два раза пытались уговорить уехать в больницу. Ему также стало плохо из-за того, что в Лабытнанги стало очень жарко, а у него сейчас плохая переносимость жары.

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Олег чувствует слабость во всем теле.

На вопрос о том, есть ли возможность, что Сенцов прекратит голодовку, адвокат ответил, что прекращать голодовку политзаключенный не планирует.

Сенцов также отмечает, что против перевода его в гражданскую больницу Лабытнанги, поскольку «заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится, и вероятнее всего, может лишь навредить ему».

Он также против перевода его в какую-либо больницу, «поскольку просто не выдержит этапирование и может умереть».

Как сообщал УНИАН, 2 августа Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова получила письмо от российского омбудсмена Татьяны Москальковой, в котором она рассказывает о состоянии здоровья незаконно заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Однако в письме Москалькова описывает состояние Сенцова на момент ее визита 28 июня.