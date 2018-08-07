Российские тюремщики отрицают ухудшение состояния здоровья Сенцова

Пресс-служба УФСИН России в Ямало-Ненецком автономном округе заявляет, что очередное лабораторное обследование незаконно осужденного украинского режиссера было проведено вчера.

Состояние здоровья незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает с 14 мая, оценивается российскими врачами как удовлетворительное.

Об этом говорится в сообщении на сайте УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"Осужденный Сенцов находится под постоянным динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание, и врачей-специалистов Лабытнангской городской больницы. Ежедневно Сенцов осматривается медицинскими работниками, проводятся клинико-лабораторные и инструментальные исследования.

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Ему назначено и проводится лечение, направленное на поддержание основных функций органов и систем организма, недопущение развития осложнений", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что с целью контроля проводимых лечебно-диагностических мероприятий 27 июля был проведен консилиум врачей-специалистов Лабытнангской городской больницы, 6 августа проведено очередное лабораторное обследование Сенцова.

"По результатам осмотра и обследования ухудшения состояния здоровья и лабораторных показателей не установлено. Фактов отказа Сенцова от поддерживающей терапии и медицинской помощи не зарегистрировано. Состояние здоровья Сенцова оценивается как удовлетворительное", - уверяют в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, по информации адвоката Дмитрия Динзе, который посетил режиссера в колонии, состояние Сенцова ухудшается, но он отказывается от госпитализации.

По информации Динзе, у Сенцова очень низкий пульс (около 40 ударов в минуту) и сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии. Адвокат сообщил, что прекращать голодовку политзаключенный не планирует. Также Динзе сообщил, что Сенцова дважды уговаривали поехать в больницу.

По словам Динзе, режиссер выступает против перевода его в гражданскую больницу Лабытнанги, поскольку «заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится, и вероятно, может только навредить ему». Он также против перевода его в любую другую больницу, «поскольку просто не выдержит этапирования и может умереть».

Напомним, 19 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Сенцов из-за голодовки практически не ориентируется в датах.

Справка УНИАН. Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. 13 июля стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании ее сына.