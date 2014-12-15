Украина заинтересована в скорейшей встрече Трехсторонней контактной группы - АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Администрации президента Украины Валерий Чалый в ходе брифинга на тему "Актуальные аспекты внешнеполитической деятельности Президента".

"Буквально в эти выходные и до этого президент проводил переговоры с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель. И координировались следующие действия для того, чтобы все-таки выйти на проведение Трехсторонней встречи контактной группы. Мы приветствуем, что Тальявини осталась в этой группе, ОБСЕ представлена, и постоянство переговорного процесса дает основания надеяться на то, что мы будем ожидать результатов... Мы заинтересованы, чтобы она (эта встреча) прошла в максимально сжатые сроки", - сказал Чалый.

Читайте такжеКерри и Лавров выступили за скорейшее проведение нового раунда переговоров в МинскеПри этом, по его словам, "Украина не исключает любых форматов, которые ведут к решению вопроса".

Как сообщал УНИАН, 9 декабря в Минске была запланирована встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Позже стало известно, что в тот день встреча не состоится.

9 декабря пресс-секретарь МИД Украины Евгений Перебыйнис заявил, что МИД надеется на проведение в ближайшее время этой встречи.

11 декабря руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сообщил, что дата проведения очередного раунда переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины еще неизвестна.

На следующий день, 12 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что график Трехсторонней встречи контактной группы в Минске продолжает согласовываться.