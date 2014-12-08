Минскую встречу могут перенести на 12 декабря - СБУ

Об этом заявил начальник главного следственного управления СБУ Василий Вовк в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, пишет Украинская правда.

"Скорее всего, завтра встреча не состоится. И очень надеюсь, с большой вероятностью она состоится 12 декабря, в пятницу. И думаю, что не только состоится встреча, но и будут конкретные результаты", - отметил он.

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Вовк высказал свое личное мнение о том, что 9 декабря состоится день тишины: "В любом случае, тяжелое оружие стрелять не будет".

"У меня есть уверенность, что этот день тишины продолжится до 12 декабря, когда он будет закреплен соответствующими документами", - добавил Вовк.

Ранее сообщалось, что в "ЛНР" настаивают на проведении встречи контактной группы в Минске 12 декабря.

Как известно, 5 сентября в Минске состоялись переговоры при участии второго президента Украины Леонида Кучмы, посла России в Украине Михаила Зурабова, спецпредставителя ОБСЕ Хайди Тальявини, лидеров боевиков "ДНР" Александра Захарченко и Андрея Пургина, а также главы "ЛНР" Игоря Плотницкого.

По итогам встречи между представителями Украины, "ДНР" и "ЛНР" с участием ОБСЕ был подписан протокол о прекращении огня на Донбассе. Однако боевики его не соблюдали.

В ночь на 20 сентября участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины подписали в Минске меморандум о реализации протокола от 5 сентября. Однако это не помогло, и боевики продолжали обстрелы.