Украина и Аргентина подписали договор о передаче осужденных лиц

Также подписаны договоры о выдаче правонарушителей и о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Украина и Аргентина подписали ряд документов, среди которых договор о передаче осужденных лиц.

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Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на своей странице в Facebook.

"Вместе с министром юстиции и прав человека Германом Гаравано подписали договор между Украиной и Аргентинской Республикой о передаче осужденных лиц", - сообщил Петренко.

Также были подписаны два межгосударственных соглашения с и.о. министра иностранных дел и вероисповеданий Аргентины Дениэлем Раймонди. Речь идет о договоре о выдаче правонарушителей и о договоре о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

"Это переход на новый уровень сотрудничества между нашими государствами в сфере борьбы с преступностью", - заявил Петренко.