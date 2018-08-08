Украина и Аргентина подписали договор о передаче осужденных лиц

11:51, 08 августа 2018
Политика
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Петренко отметил, что это переход на новый уровень сотрудничества между нашими государствами \ фото: УНИАН

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Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на своей странице в Facebook.

"Вместе с министром юстиции и прав человека Германом Гаравано подписали договор между Украиной и Аргентинской Республикой о передаче осужденных лиц", - сообщил Петренко.

Также были подписаны два межгосударственных соглашения с и.о. министра иностранных дел и вероисповеданий Аргентины Дениэлем Раймонди. Речь идет о договоре о выдаче правонарушителей и о договоре о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

"Это переход на новый уровень сотрудничества между нашими государствами в сфере борьбы с преступностью", - заявил Петренко.

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Теги: #Украина#Аргентина