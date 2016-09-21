Впервые за последние 16 лет состоялась встреча президентов Украины и Аргентины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, указанная встреча между главами двух государств происходит впервые за последние 16 лет.

«Стороны подчеркнули важность возобновления активных политических и деловых контактов между двумя государствами на всех уровнях», - говорится в сообщении.

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Президенты двух стран подтвердили общую заинтересованность в развитии двустороннего торгово-экономического сотрудничества и определили приоритетные направления: сотрудничество в энергетической сфере, ракетно-космической и авиастроительной отрасли, а также сельском хозяйстве.

Порошенко подчеркнул, что Украина всегда будет помнить - Аргентина была единственной из стран Латинской Америки, которая в феврале 1921 года признала Украинскую Народную Республику и установила с ней дипломатические отношения, а также первой из латиноамериканских стран признала независимость Украины 5 декабря 1991 года.

Макри, в свою очередь, высоко оценил вклад многочисленной украинской громады в развитие Аргентинского государства. Президент сообщил, что в 2017 году Аргентина будет торжественно отмечать 120-ю годовщину первых украинских поселений.