Царев с трудом ответил, зачем "Донбасс Опере" понадобился миллион рублей (видео)

В сети набирает просмотров видео, на котором один из главарей боевиков на Донбассе, скандальный экс-регионал Олег Царев, пытается придумать, куда будет потрачен миллион рублей от благотворителей, который он ранее получил на восстановление Донецкого театра оперы и балета, передает ТСН.ua.

Отметим, на самом деле здание театра не было повреждено из-за обстрелов и взрывов.

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На видео Царев как всегда говорит непонятными фрагментами предложений, придумывая, на что потратят деньги.

"Там в основном разрушены... Прямого попадания не было... Были попадания, но они не внесли капитального вреда театру, слава Богу... Нарушены, нарушены... Мне артисты говорили... Мы были в театре... Мы... Нарушены... Как это называется?.. Нет-нет, не коммуникации... То, что используется для постановок...", - сказал Царев. Наконец с помощью окружающих экс-депутат вспомнил слово "реквизит".

Видео Sergey Naumovich

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Как сообщалось ранее, российско-австрийская оперная певица Анна Нетребко пожертвовала 1 миллиона рублей на “искусство ДНР” - в частности, для Донбасс Оперы.

“Я просто хочу, чтобы боевые действия закончились как можно скорее и хочу поддержать искусство и артистов во время ужасного конфликта”, - пояснила певица.

Из-за фото с Царевым и флагом Новороссии Нетребко уже подверглась жесткой критике МИД Австрии и лишилась продолжения рекламного контракта с австрийской авиакомпанией Austrian Airlines.