Оперная певица Нетребко лишилась контракта из-за фото с Царевым и флагом "Новороссии"

Жест российско-австрийской оперной певицы Анны Нетребко в виде пожертвования 1 миллиона рублей на “искусство ДНР” и позирование с Царевым вызвал негативную реакцию в Австрии, сообщает Новое время.

Австрийский МИД осудил фотографирование певицы с “властями” и флагом так называемой “Новороссии” и заявил, что оно является “проблематичным” и явно будет использовано в пропагандистских целях.

Кроме того, австрийская авиакомпания Austrian Airlines, рекламным лицом которой является певица, не намерена продлевать контракт, закончившийся в ноябре.

"Анна Нетребко была рекламным партнером Austrian Airlines, контракт закончился в конце ноября. Мы четко отмежевываемся от крайних политических позиций и вооруженного насилия", - сказано в заявлении авиакомпании, передает ТСН.ua.

Сама Нетребко на своей странице в Facebook написала, что пожертвование денег для Донбасс Опера не является политическим актом: “Я просто хочу, чтобы боевые действия закончились как можно скорее и хочу поддержать искусство и артистов во время ужасного конфликта”. При этом чек на 1 миллион рублей был передан в руки экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева.

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По словам Нетребко, Царев “был представлен” ей как единственный человек, который может обеспечить безопасную доставку средств оперному театру в Донецке. А появление флага было “незапланированным”: Я даже не узнала его и поняла только позже, что это такое”.

Австрийские СМИ пишут, что Нетребко “пытается представить себя политически наивной”.