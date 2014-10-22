Квит рассказал о коррупционных схемах Царева, который зарабатывал деньги на бумаге для учебников

Об этом в интервью Слідство.Інфо рассказал министр образования и науки Украины Сергей Квит, передает Громадське ТВ.

По словам министра, коррупционная схема Царева заключалась в мошенничестве с бумагой для учебников. Было принято решение, что в производстве пособий будут использовать только национальную бумагу.

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«Национальная бумага производилась на предприятии, которое принадлежало Цареву. Она была дороже иностранной и ее не хватало. Насколько я понял, то этот Царев докупал где-то бумагу, выдавал ее за национальную и продавал дороже», - рассказал Квит.

В схеме принимали участие ряд сотрудников Минобразования. Однако сейчас, по словам Квита, ведомство не имеет законных оснований для увольнения этих людей и сделает это в процессе реорганизации.

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