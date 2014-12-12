Путин созвал Совбез РФ по Донбассу

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на пресс-службу Кремля, участники Совбеза выразили "крайнюю обеспокоенность" в связи с продолжающейся "чрезвычайной напряжённостью гуманитарной ситуации в Луганской и Донецкой областях".

Также, согласно сообщению, представители СБ России обсудили "усилия по урегулированию" конфликта в Донбассе.

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О результатах обсуждения и принятых решениях в Кремле не упомянули.

В Совет безопасности РФ входят, помимо прочих, премьер-министр России Дмитрий Медведев, министр оборону Сергей Шойгу, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и другие.