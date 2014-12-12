Лавров: Появился шанс установить мир в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр заявил сегодня в Москве.

«Появился шанс установить мир в Украине. С трудом, но все-таки установилось перемирие, установился режим прекращения огня», - сказал Лавров.

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По его словам, есть конструктивная база по вопросу восстановления Донбасса и налаживанию политического диалога, который должен привести к конституционной реформе с участием «всех регионов и всех политических сил».

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Первые договоренности о прекращении огня были достигнуты на заседании контактной группы 5 сентября. 19 сентября в Минске на очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе был подписан меморандум о прекращении огня.

Однако на востоке Украины и боевики, и российские военные продолжали обстреливать мирное население и силы АТО.

С 9 декабря в зоне АТО был объявлен «день тишины», но террористы нарушали режим прекращения огня, однако уменьшили интенсивность обстрелов.

Сегодня, 12 декабря, пресс-центр АТО сообщил, что боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции, ранены двое гражданских.