Украину 12 декабря посетит помощник генсека ООН Шимонович

Об этом сообщает пресс-служба ООН в "Твиттере". "Помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович отправился в Украину, чтобы оценить ситуацию в области прав и свобод", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в Украине Иван Шимонович встретится с представителями властей, гражданского общества, а также планирует посетить восточные области.

"12 декабря Иван Шимонович в Киеве будет участвовать в презентации "Основных руководящих принципов ООН в области бизнеса и прав человека", - информируют также в пресс-службе ООН.

Кроме того, 15 декабря в ходе пресс-конференции Иван Шимонович представит доклад по итогам 8 месяцев работы в Украине мониторинговой миссии ООН в области прав человека.