​ООН: новые антитеррористические законы Украины не отвечают международным нормам

Об этом Совету по правам человека сообщил помощник генерального секретаря по правам человека Иван Шимонович, сообщает ZN.UA со ссылкой на центр новостей ООН.

Читайте такжеВерховная Рада внесла изменения в закон по борьбе с терроризмомИван Шимонович отмечает, что значительное расширение полномочий прокурора, а также увеличение срока предварительного задержания до 30 дней с 60 часов не соответствует международному праву. "Это идет вразрез с международными стандартами в области международного права", - говорится в сообщении.

Иван Шимонович также добавил, что прекращение противостояния на востоке Украины является необходимым условием улучшения ситуации с правами человека.

Как сообщал УНИАН, в августе президент Петр Порошенко подписал законы, предоставляющие больше свободы участникам АТО.