Администрация президента: решение о предоставлении томоса уже принято

Сегодня представитель Вселенского патриарха официально сообщил о том, что решение о предоставлении автокефалии украинской церкви принято.

Сегодня в день 1030-годовщины крещения Киевской Руси-Украины томос об автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ) не должны были предоставлять.

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Об этом сообщил замглавы администрации президента Ростислав Павленко. Сегодня не должны были предоставить томос об автокефалии Украинской православной церкви. Главное, что решение уже принято, отметил он в комментарии LIGA.net. Отвечая на вопрос по поводу ожиданий томоса именно сегодня, Павленко отметил, что иногда люди сами придумывают себе повод для ожиданий. "Томос не должны были предоставить именно сегодня", - сказал он.

Чиновник подчеркнул, что сегодня представитель Вселенского патриарха официально сообщил о том, что решение о предоставлении автокефалии украинской церкви принято.

"Чтобы были выполнены все процедуры, чтобы все было канонично нужно определенное время. Идет процедура. Завершается информирование других церквей, после чего Вселенская патриархия перейдет к следующему этапу предоставления томоса. Главное, что решение принято и мы идем к своей цели", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Вселенский патриархат начал процедуру, необходимую для предоставления автокефалии УПЦ. Делегация Константинопольского патриархата передала президенту Петру Порошенко послание Варфоломея, в котором он говорит, что Константинопольская церковь взяла на себя инициативу восстановить поместную церковь в Украине.

Сегодня патриарх Филарет на церемонии к 1030-й годовщине крещения Руси сказал, что Поместный собор единогласно поддержал автокефалию украинской церкви сразу после провозглашения независимости Украины 25 лет назад.