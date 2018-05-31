Филарет рассказал, когда церковь в Украине может получить автокефалию (видео)

По словам Филарета, украинская церковь может получить автокефалию в июле.

Украинская поместная православная церковь может получить автокефалию уже в июле.

Об этом рассказал Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, передает 24 канал.

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После того, как Вселенский патриархат предоставит украинской православной церкви Томос, объединятся в одну поместную церковь Православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь, а также несколько епископов и поместных церквей Московского патриархата.

"Есть все надежды, что в ближайшее время, я думаю, это будет в июле, мы получим Томос и автокефалию", – сказал Филарет.

К слову, 31 мая вопрос о предоставлении автокефалии украинской церкви рассмотрят 12 епископов Константинопольского патриархата.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию Православной Церкви в Украине.

22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение от президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине, постановление Верховной Рады в поддержку этого обращения, а также соответствующие обращения иерархов украинских православных церквей.

24 апреля Порошенко заявил , что в случае предоставления Варфоломеем томоса об автокефалии православной церкви в Украине глава такой церкви будет избираться в Украине.

8 мая бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко подписали совместное обращение, в котором поддержали инициативу Порошенко в вопросе автокефалии православной церкви в Украине.