Gazeta Wyborcza призывает поляков помочь жителям Донбасса

Одно из крупнейших ежедневных польских изданий Gazeta Wyborcza сегодня на первой странице опубликовала призыв к гражданам Польши помочь жителям Донбасса в рамках акции "Едем с помощью в Украину".

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Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, с обращением к согражданам обратились главный редактор газеты Адам Михник и руководитель благотворительной организации Polska Akcja Humanitarna Янина Охойска.

"Наши сосединуждаются в помощи. Для одних они ближе, для других дальше, но вместе с нами создают европейскую семью. Мы имеем достаточно много, чтобы поделиться с теми, кто нуждается в помощи", - заявили авторы публикации.

Они обратили внимание на ухудшение ситуации в ряде районов Донецкой и Луганской областей. "Не работают государственные институты, в связи с чем не выплачиваются зарплаты работникам бюджетной сферы, а также пенсии и другие социальные выплаты. Уже сейчас жителям этого региона угрожает смерть из-за голода и холода. Появляется информация об умерших из-за недостатка питания и ухода", - говорится в обращении.

Как отмечает Gazeta Wyborcza, сложная ситуация имеет место не только на оккупированных боевиками территориях, но и на тех, что контролируются украинской властью.

"Одних деклараций недостаточно, нужны действия. Для начала давайте поможем нашим соседям пережить зиму. Давайте покажем, что они не одни. Давайте продемонстрируем солидарность ", - призывают авторы обращения.

Газета также опубликовала около 10 историй жителей Донбасса и номеров банковских счетов для перевода средств на помощь украинцам.